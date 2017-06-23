Арабские страны потребовали от Катара закрыть «Аль-Джазиру»
Четыре страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху 13 требований, которые необходимо выполнить для отмены бойкота.
Четыре страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху 13 требований, которые необходимо выполнить для отмены бойкота.
В частности, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн требуют, чтобы Катар закрыл свою телекомпанию «Аль-Джазира».
В документе уточняется, что закрыты должны быть все филиалы «Аль-Джазиры». У компании есть телеканал на английском языке — один из самых популярных арабских спутниковых каналов.
От властей Катара также требуют сократить связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу — и сделать все это в течение 10 дней.
Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции.
Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. Все эти обвинения Доха отрицает.
Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования «разумными и выполнимыми».
СМИ отмечали, что в Вашингтоне были обеспокены тем, как много времени понадобилось
Катар пока не комментировал эти требования, однако министр иностранных дел, шейх Мохаммед Абдель Рахман
«Неназванная сумма»
Агентство Ассошиэйтед пресс, которому удалось получить копию списка сообщает, что арабские страны также требуют:
Неназванный чиновник рассказал агентству Рейтер. что Катар также попросили прервать якобы имеющиеся у него связи с экстремистскими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также радикальной шиитской группировкой «Хезболла».
В документе, который видели журналисты, Катар просят закрыть дипломатические должности в Иране, выслать всех членов иранского Корпуса стражей исламской революции и вести только такую торговлю с Ираном, которая не противоречит санкциям США.