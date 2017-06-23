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12:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Арабские страны потребовали от Катара закрыть «Аль-Джазиру»

Четыре страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху 13 требований, которые необходимо выполнить для отмены бойкота.

Источник: AP 2017

В частности, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн требуют, чтобы Катар закрыл свою телекомпанию «Аль-Джазира».

В документе уточняется, что закрыты должны быть все филиалы «Аль-Джазиры». У компании есть телеканал на английском языке — один из самых популярных арабских спутниковых каналов.

Страны Персидского залива и близкий союзник Саудовской Аравии, Египет, давно обвиняли «Аль-Джазиру» в предоставлении трибуны для исламистских движений и поощрении инакомыслия.

От властей Катара также требуют сократить связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу — и сделать все это в течение 10 дней.

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Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции.

Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. Все эти обвинения Доха отрицает.

Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования «разумными и выполнимыми».

СМИ отмечали, что в Вашингтоне были обеспокены тем, как много времени понадобилось Эр-Рияду и другим участникам бойкота на то, что сформулировать свои требования.

Катар пока не комментировал эти требования, однако министр иностранных дел, шейх Мохаммед Абдель Рахман аль-Тани ранее заявил, что власти не собираются участвовать в переговорах, пока санкции не будут сняты.

«Неназванная сумма»

Агентство Ассошиэйтед пресс, которому удалось получить копию списка сообщает, что арабские страны также требуют:

  • Прервать все отношения с движением «Братья-мусульмане», которое запрещено в других арабских странах.
  • Не выдавать гражданство уроженцам четырех стран, составивших список требований, и выслать тех, кто сейчас находится на территории Катара — таким образом, по мнению авторов списка, он пытаются удержать Катар от вмешательства во внутренние дела других государств
  • Выдать всех людей, которые находятся в списке террористов в четырех странах-составителях списка
  • Прекратить финансирование любых экстремистских организаций, которые признаны террористическими в США
  • Предоставить детальную информацию об оппозиционерах, которых, как утверждают авторы документа, финансировал Катар
  • Прекратить финансировать другие СМИ помимо «Аль-Джазиры», включая Arabi21 и Middle East Eye
  • Заплатить неназванную сумму в качестве компенсации
  • В политических, экономических и других сферах ориентироваться на Совет сотрудничества в Персидском заливе.

Неназванный чиновник рассказал агентству Рейтер. что Катар также попросили прервать якобы имеющиеся у него связи с экстремистскими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также радикальной шиитской группировкой «Хезболла».

В документе, который видели журналисты, Катар просят закрыть дипломатические должности в Иране, выслать всех членов иранского Корпуса стражей исламской революции и вести только такую торговлю с Ираном, которая не противоречит санкциям США.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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