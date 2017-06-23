Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Краску для волос заподозрили в повышении риска рака груди
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Психолог объяснил поведение Порошенко на встрече с Трампом – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Умер Гельмут Коль
12:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Депутаты выбрали нового мэра Арамили

АРАМИЛЬ, 23 июня, ИА УралПолит.Ru. Новым главой Арамили депутаты гордумы выбрали Виталия Никитенко. За его кандидатуру проголосовали 12 из 13 народных избранников.

За этот пост боролись еще два претендента, прошедших конкурсную процедуру — сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и замглавврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.

Никитенко является директором сысертского ЖКХ. Владимир Герасименко передаст ему обязанности главы городского округа 30 июня.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», кандидатура действующего мэра Арамили Герасименко была снята конкурсной комиссией на заседании 19 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Депутаты выбрали нового мэра Арамили
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
Украина и США отказались от полета над РФ из-за поломки самолета
Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»
Букмекеры разочаровались в сборной России
Показанное Стоуну видео о ВКС РФ в Сирии подготовили в Генштабе
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Правительство предлагает упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Фото дня: самая большая в России ферма по добыче криптовалюты В России есть секретная ферма по добыче Биткоина, размеры и мощность которой впечатляют
Кино
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017 В Москве начал работу международный кинофестиваль, смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Недвижимость
Ипотека в России поставила рекорд
В Москве подорожали квартиры в пятиэтажках под снос
Госдума разрешила засекретить данные о недвижимости чиновников
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь