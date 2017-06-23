Депутаты выбрали нового мэра Арамили

За этот пост боролись еще два претендента, прошедших конкурсную процедуру — сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и замглавврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.

Никитенко является директором сысертского ЖКХ. Владимир Герасименко передаст ему обязанности главы городского округа 30 июня.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», кандидатура действующего мэра Арамили Герасименко была снята конкурсной комиссией на заседании 19 июня.