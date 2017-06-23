Депутаты выбрали нового мэра Арамили
АРАМИЛЬ, 23 июня, ИА УралПолит.Ru. Новым главой Арамили депутаты гордумы выбрали Виталия Никитенко. За его кандидатуру проголосовали 12 из 13 народных избранников.
АРАМИЛЬ, 23 июня, ИА УралПолит.Ru. Новым главой Арамили депутаты гордумы выбрали Виталия Никитенко. За его кандидатуру проголосовали 12 из 13 народных избранников.
За этот пост боролись еще два претендента, прошедших конкурсную процедуру — сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и замглавврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.
Никитенко является директором сысертского ЖКХ. Владимир Герасименко передаст ему обязанности главы городского округа 30 июня.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», кандидатура действующего мэра Арамили Герасименко была снята конкурсной комиссией на заседании 19 июня.