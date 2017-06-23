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15:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину

Суд отказал НКО «Фонд борьбы с коррупцией» в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в Советском районном суде 23 июня 2017 года.

Заседание прошло 22 июня. Истцом выступила некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», ответчиком — прокуратура Нижегородской области, в качестве заинтересованных лиц привлечены, в частности, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, экс-глава города Иван Карнилин и его бывшая супруга Альбина Карнилина. Как сообщает газета «Коммерсант-Приволжье», суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по поводу двух квартир в Майами семьи Карнилина.

В феврале 2017 года стало известно, что прокуратура не выявила недостоверных сведений в словах Ивана Карнилина о недвижимости в США. Издание уточняет, что ответы городской прокуратуры ФБК обжаловал в областной, посчитав, что проведенная проверка была формальной, а прокуроры не обосновали свои выводы. «Однако и антикоррупционный отдел прокуратуры Нижегородской области сообщил, что Иван Карнилин закон не нарушил, так как развелся с женой до сентября 2015 года, когда депутаты избрали его главой города», — говорится в СМИ.

Представители ФБК доказывать свою позицию, как отмечает «Коммерсант», в суд 22 июня не явились. В результате в требованиях признать незаконным ответ прокуратуры было отказано.

Напомним, что полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в мае 2017 года назвал отставку главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина закономерной после антикоррупционных проверок, в том числе — прокуратурой. О наличии у семьи Карнилина имущества за рубежом оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года.

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