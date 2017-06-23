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12:50 (мск), источник: 112.ua

Аваков прокомментировал задержание Гужвы: Я политическая фигура и не веду расследование

«Все, что можно будет сказать больше, скажет следствие», — заявил министр.

Министр внутренних дел прокомментировал вчерашнее задержание главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужвы. Глава МВД не стал сообщать детали, заявив, что ведением следствия занимается столичная прокуратура при содействии Нацполиции.

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«Министр не ведет расследования, министр гражданское лицо и политическая фигура, который является супервайзером полиции. Это работа, которая сделана городской прокуратурой с привлечением Национальной полиции. И, насколько я знаю, главному редактору «Страна.ua» Гужве вменяется вымогательство 10 тыс. долл., и в процессе его вымогательства он был задержан оперативными работниками. Я думаю, что этого пока достаточно. Все, что можно будет сказать больше, скажет следствие.

Как сообщалось, вечером 22 июня в редакцию интернет-издания «Страна.ua» пришли с обыском. Как уточнила заместитель главреда издания Светлана Крюкова, все здание бизнес-центра было оцеплено сотрудниками СБУ.

Главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. Позже Гужва был задержан и доставлен в столичный главк полиции. Ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

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