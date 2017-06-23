Аваков прокомментировал задержание Гужвы: Я политическая фигура и не веду расследование

Министр внутренних дел прокомментировал вчерашнее задержание главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужвы. Глава МВД не стал сообщать детали, заявив, что ведением следствия занимается столичная прокуратура при содействии Нацполиции.

«Министр не ведет расследования, министр гражданское лицо и политическая фигура, который является супервайзером полиции. Это работа, которая сделана городской прокуратурой с привлечением Национальной полиции. И, насколько я знаю, главному редактору «Страна.ua» Гужве вменяется вымогательство 10 тыс. долл., и в процессе его вымогательства он был задержан оперативными работниками. Я думаю, что этого пока достаточно. Все, что можно будет сказать больше, скажет следствие.

Как сообщалось, вечером 22 июня в редакцию интернет-издания «Страна.ua» пришли с обыском. Как уточнила заместитель главреда издания Светлана Крюкова, все здание бизнес-центра было оцеплено сотрудниками СБУ.

Главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. Позже Гужва был задержан и доставлен в столичный главк полиции. Ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.