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12:47 (мск), источник: 112.ua

Турчинов выступает за принятие Верховной Радой закона о введении виз для россиян до каникул

По словам секретаря СНБО, решение нужно принимать сразу после получения безвиза с ЕС.

Источник: 112.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о введении визового режима для россиян до того, как Верховная Рада уйдет на каникулы. Об этом Турчинов заявил во время брифинга в Полтаве, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Безусловно, это (визовый режим с РФ, — ред.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС, — ред.). Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано», — заявил Турчинов.

Как сообщалось, ранее Турчинов выступил за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта.

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