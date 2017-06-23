Ещё одним кандидатом на пост губернатора Прикамья стал Владимир Аликин

Пермские справедливоросы определились с кандидатом на выборы в губернаторы Пермского края. 21 июня президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» одобрил кандидатуру профессора Владимира Аликина.

23 июня на конференции регионального отделения члены партии проголосовали за кандидатуру Аликина.

Большинством голосов партийцы поддержали предложенного кандидата.

Напомним, осенью 2016 года Владимир Аликин также участвовал на выборах, претендуя на место в Госдуме и краевом Заксобрании.

До этого своих кандидатов представили и другие партии: «Единая Россия» — действующего врио края Максима Решетникова, КПРФ — Ирину Филатову, «Патриоты России» — Андрея Степанова, ЛДПР — Олега Постникова.

Выборы назначены на 10 сентября.