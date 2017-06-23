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14:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев посетили Музей археологии и этнографии

УФА, 23 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, который находится в России с государственным визитом, посетили Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УНЦ РАН.

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10
фотографий
10
фотографий

Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев ознакомились с экспозициями, посвящёнными археологии Южного Урала, декоративно-прикладному творчеству башкир и других народов республики, осмотрели уникальную коллекцию сарматского золота. Президент Киргизии отметил, что представленные в музее экспонаты подчёркивают родство башкирской и киргизской культур, их общие истоки, восходящие к древней Алтайской цивилизации.

Алмазбек Атамбаев преподнёс в дар музею картину с киргизским пейзажем, выполненную из войлока.

Рустэм Хамитов на память о визите в Башкортостан подарил Президенту Кыргызстана первое издание героического эпоса «Манас» на башкирском языке. Выдающийся памятник устно-поэтического творчества киргизского народа выпущен издательством «Китап». Перевод был осуществлен творческим коллективом сотрудников Института истории, языка и литературы УНЦ РАН. Алмазбек Атамбаев поблагодарил Главу Башкортостана за бесценный подарок и отметил, что в ближайшее время на киргизский язык будет переведён башкирский эпос «Урал-батыр».

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