Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев посетили Музей археологии и этнографии

Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев ознакомились с экспозициями, посвящёнными археологии Южного Урала, декоративно-прикладному творчеству башкир и других народов республики, осмотрели уникальную коллекцию сарматского золота. Президент Киргизии отметил, что представленные в музее экспонаты подчёркивают родство башкирской и киргизской культур, их общие истоки, восходящие к древней Алтайской цивилизации.

Рустэм Хамитов на память о визите в Башкортостан подарил Президенту Кыргызстана первое издание героического эпоса «Манас» на башкирском языке. Выдающийся памятник устно-поэтического творчества киргизского народа выпущен издательством «Китап». Перевод был осуществлен творческим коллективом сотрудников Института истории, языка и литературы УНЦ РАН. Алмазбек Атамбаев поблагодарил Главу Башкортостана за бесценный подарок и отметил, что в ближайшее время на киргизский язык будет переведён башкирский эпос «Урал-батыр».