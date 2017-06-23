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13:26 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке так называемых зеркал сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав.

Источник: Reuters

Предлагается, в частности, установить запрет на создание в интернете сайтов, «сходных до степени смешения с сайтами, доступ к которым ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения».

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Документом определяется порядок ограничения доступа к «зеркалам» пиратских сайтов. В случае поступления от федеральных органов или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь России в течение суток в порядке, установленном правительством РФ, «принимает мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного сайта», направляет его на русском и английском языках владельцу «зеркала», а также в Роскомнадзор. Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Кроме того, операторы поисковых систем, распространяющих в интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, будут обязаны прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Мосгорсуда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц «зеркала».

Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

Комментарии
4
Sergey Vedmanov
Ну как же! Из за пиратских ресурсов, якобы Российски кинопрокат не окупается. ) Я правда и так из Российского ничего не смотрю, только старые фильмы. И смотреть не собираюсь, нечего, абсолютно. Всё сплошная калька. А зачем мне копии, когда есть великолепные оригиналы? ) Даже в военных современных экранизация, столько бреда и ереси пихают, что смотреть совсем не хочется. ))
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Sergey Vedmanov
Да?! Ну и ладушки. Пойду какой нить, сериальчик на пиратском сайте запущу. ))
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Григорий Захаров
Им бы о людях беспокоится а они все с пиратами борятся, может хватит ерундой заниматься! Может начнете уровень жизни в стране поднимать!
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