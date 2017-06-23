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13:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сатпаев: Казахстан не усидит на двух стульях, отправив военных в Сирию

Известный политолог Досым Сатпаев рассказал, может ли навредить астанинскому переговорному процессу отправка казахстанских военных в Сирию.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. Сначала глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Москва ведет переговоры с Казахстаном и Кыргызстаном об отправке военных в Сирию, а вскоре министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов данные из российских источников опроверг. Но вопрос покатился по информационному полю страны по инерции: игнорируя официальное министерское сообщение, продолжаются дискуссии о пользе и вреде возможности присутствия нашего флага на территории неспокойного государства.

Sputnik Казахстан задал несколько вопросов известному политологу Досыму Сатпаеву. По мнению собеседника, несмотря на то, что наши военные так или иначе уже присутствовали в разных отдаленных странах в рамках миротворческих миссий, Сирию сравнивать с этими случаями нельзя.

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— Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов опроверг первоначальную информацию из России. Логически, мы должны верить нашему министру. Но есть ли дым без огня, как думаете?

— Сама информация прошла довольна странно. Это не была официальная информация, это были некие отголоски переговоров рабочих групп, в первую очередь, турецко-российских. И якобы российская сторона рассматривала вариант привлечения Казахстана и Кыргызстана к сирийскому конфликту. Никаких официальных заявлений Россия не делала, поэтому и казахстанский МИД акцент сделал на том, что специальных переговоров по этой теме не ведется. Но был интересный момент — якобы российская сторона предполагала в начале июля эту тему поднять. Скорее всего, эта информация выскочила неожиданно для самих переговорщиков, поэтому в Казахстане изначально такой негативный резонанс. В принципе, очень странная инициатива России, если она существует: привлечь к конфликту именно Казахстан и Кыргызстан.

— Оба входят в ОДКБ.

— Ссылка на то, что оба государства входят в ОДКБ несостоятельна. Потому что Организация договора о коллективной безопасности это структура, имеющая ограниченный формат по юрисдикции. ОДКБ создавался для обеспечения безопасности на территории тех стран, которые входят в это объединение. И самое странное — если бы Россия сделала предложение Казахстану и Кыргызстану, почему бы не сделать такое предложение Таджикистану, который тоже является членом ОДКБ. Скорее всего, была «черновая» тема, она была неотшлифована в мозговых штурмах, в ней очень много «сырых» моментов.

— Предлагаю порассуждать: почему России может быть выгодно участие казахстанских военных в урегулировании сирийского конфликта?

— Мотивы могут быть разными. Это возможная инициатива одного из участников конфликта. Ну, максимум, ее могли бы поддержать Турция и Иран. Не надо забывать, что в сирийском конфликте большое количество участников. Там есть коалиция так называемых оппозиционных сил, которые ориентируются на поддержку Запада, при этом, разных западных игроков — некоторые на поддержку Германии и Великобритании, кто-то на поддержку США. Есть коалиция, поддерживаемая группой арабских государств во главе с Саудовской Аравией. И получается, что эта инициатива может исходить только из одной группы государств. Возможно, причина в желании расширить состав сторонников, показать международной общественности, что их идея о создании зон деэскалации находит поддержку.

— Чем это может грозить нашей стране?

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— Казахстану менять свой статус модератора и переговорщика нет смысла. Если мы прямо или косвенно в этот конфликт войдем, независимо от того, будет ли это формат миротворческий, либо формат военных наблюдателей в зонах деэскалации… в любом случае, Казахстан пострадает по разным направлениям. Как с точки зрения имиджа — будет нанесен удар по нашей репутации государства с разновекторной политикой, сохраняющей нейтральную позицию в конфликтных вопросах, также будет нанесен удар по имиджу в мусульманском мире. Тем более, сирийский конфликт и религиозный в том числе. Вмешиваться Казахстану в этот конфликт в любом формате очень опасно.

— Несколько лет наши военные участвовали в разминировании территорий в Афганистане и Ираке. Разве это не пример нашего участия в военных конфликтах на чужих территориях?

— Здесь разные ситуации. Давайте исходить из того, что политическая ситуация изменилась. Конфликты разные. В Ираке Казахстан участвовал как один из членов международной коалиции из широкого состава разных государств. И Казахстану это было важно для того, чтобы поднять свою репутацию в международном западном сообществе — США, Евросоюзе. Сравнивать ту ситуацию с сирийской нет смысла. Формально мы можем быть миротворческой силой, если резолюция Совбеза ООН будет принята, но мы не можем этот статус использовать, потому что в нашей военной доктрине 2011 года прописан пункт о том, что Казахстан может заниматься миротворческой деятельностью, только базируясь на принципах нейтральности, и только если у нас нет никаких особых отношений с какой-либо стороной в этом конфликте. В сирийском конфликте есть конкретная конфликтующая сторона, которая является нашим партнером по ОДКБ — Россия.

— Разве нельзя выполнять миротворческую функцию, не участвуя в прямых боевых столкновениях?

—  Сам по себе статус зоны деэскалации не предполагает, что это бесконфликтная зона. Это в любом случае зона боевых действий. По ней могут наноситься удары. В любом случае, наши военные окажутся там под прицелом. Хорошо, давайте представим, что в одной из этих зон гипотетически присутствуют наши военные, и там возник серьезный конфликт с массовыми жертвами — как произошло с недавней химической атакой. Каждый раз, когда что-то подобное происходит, начинается мощная информационная война. Каждая из сторон конфликта начинает обвинять друг друга. Запад обвиняет режим Башара Асада и Россию с Ираном, Россия с Ираном обвиняют Запад. Давайте представим, что Казахстану придется давать свою оценку этому, раз уж он там присутствовал.

— По вашему мнению, Казахстан может быть вовлечен в информационную войну?

— Вот. Если Казахстан будет защищать Россию, однозначно он испортит отношения с другими странами. Если он будет защищать Запад или позицию мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией, тогда Россия будет это воспринимать как враждебный шаг. То есть, куда ни кинь, Казахстан не сможет усидеть на всех стульях. Мы участвуем в этом конфликте дистанционно — как площадка для переговоров. Это выгодно, мы получаем внешнеполитические дивиденды, это всех устраивает — и Запад, и Россию, и Иран, и нас. Нет смысла ввязываться в эту драку. Хотя, есть прецедент, когда наши военные были наблюдателями в других странах. Это была Западная Сахара и Кот-д’Ивуар. Мы там присутствовали в странах, где не было столкновений наших интересов с кем-то. И там не было конфликтующих сторон, связанных с нами.

— В Кыргызстане по нашему вопросу раздаются разные мнения — есть и положительные.

— Некоторые кыргызские представители уже заявили, что, в принципе, идея неплохая послать своих военных. Назывались разные причины — вроде получения боевого опыта. Они забывают один очень интересный прецедент, который был несколько лет тому назад, когда на юге Кыргызстана были межэтнические конфликты. Тогда Роза Отунбаева, она была президентом переходного периода, обратилась в ОДКБ с просьбой оказать поддержку — послать туда военные силы в качестве миротворцев. И самое интересное, ОДКБ не поддержала эту идею, никого не послала. Причина для отказа — просьба не входит в рамки устава ОДКБ.

— Могут ли Казахстан «позвать» на войну не в рамках ОДКБ? Есть ли какие-то двусторонние договоренности с Россией?

— Нет. У нас есть военная доктрина Казахстана, принятая в 2011 году. Там перечислены все пункты по обеспечению нашей военной безопасности. И там написано, что приоритет в вопросе обеспечения безопасности отдается возможным проблемам на нашей территории, либо за пределами Казахстана — в соседних государствах. Но не дальше этого. В военной доктрине говорится, что в международном военном сотрудничестве должны учитываться национальные интересы Казахстана. Мы не подписывали с Россией никакого военного пакта. Никакого договора о том, что если Россия вмешивается в какой-то конфликт, Казахстан должен принять в нем участие.

— Если попробовать связать теоретическое пока предложение с астанинскими переговорами — как это может отразиться на этом сложном процессе?

— Я считаю, что если Казахстан вдруг примет это гипотетическое предложение, по репутации астанинского переговорного процесса может быть нанесен очень серьезный удар.

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