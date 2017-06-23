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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале Kadyrov95 заявил, что готов предоставить площадку для переговоров между создателем мессенджера Павлом Дуровым и руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым.

Источник: РИА "Новости"

Кадыров отметил, что, как активный пользователь, не хотел бы, чтобы мессенджер заблокировали.

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«Считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи», — говорится в сообщении политика.

В пятницу, 23 июня, на сайте Роскомнадзора было опубликовало открытое обращение Жарова к Дурову. Глава ведомства потребовал от владельца популярного мессенджера соблюдать российские законы и предоставить необходимые данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

Он также подчеркнул, что «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram исчерпаны» и время истекает. При этом в конце мая Жаров отмечал, что Роскомнадзор постоянно контактирует с администрацией Telegram, но отказался раскрыть подробности, сославшись на «чувствительность темы».

Комментарии
2
Sergey Vedmanov
)) Уберите кто нить эту малолетку! Как можно договориться в том, что не подлежит обсуждению?! Когда политика и устав Telegram, запрещает передавать кому бы ты ни было на сторону, третьим лицам, любую информацию о своих пользователях. )) Как эти недоразвитые, вообще себе это представляют?! )))
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алекс ефимова
А при чем тут какие-то переговоры,если есть нарушение,то пусть на основании Законодательства РФ блокируют.Если это личные амбиции и шантаж,то видимо проблемы уже у Роскомнадзора...У нас этих форумов можно каждый день десятками закрывать,так кто их знает...А тут такое внимание привлекли....И откуда СМИ все знает-это вообще-то служебная информация....
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