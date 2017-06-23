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14:33 (мск), источник: РИА Новости

Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в пятницу призвал не пугать россиян отменой новогодних каникул и обсудить законодательную инициативу КПРФ с гражданами России.

Источник: РИА "Новости"

В четверг депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий выходными днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября, а также отменяющий новогодние каникулы.

По словам авторов, внесение 31 декабря в число нерабочих дней «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время». Что касается новогодних каникул, то, по данным КПРФ, «граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

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На пленарном заседании в пятницу зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев вновь высказал предложение назначить 7 ноября выходным днем. «Надо восстановить справедливость и в год столетия двух революций постановить рабочий (день) нерабочим днем и праздником — 7 ноября», — сказал он.

Володин обратил внимание на данное предложение и напомнил о законодательной инициативе.

«Что касается предложений “с голоса” пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день, соответственно, 7 ноября, такие вопросы надо обсуждать с гражданами России. И брать вот так вот переносы делать эмоционально в преддверии праздника — наверно, коллеги нас не поймут. Поэтому вначале все это обсудим, а дальше уже потом будем говорить о целесообразности. Не надо пугать таким решением, а то все подумают, что… все тут хотят этим заняться», — высказал свое мнение спикер ГД.

Комментарии
6
Иван Петров
Да никто больно и не испугался.
Все понимают, что это очередная бредовая инициатива с целью показать свою "занятость гос. делами", про которую забудут на второй день.
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А Б
Володин понимает, что если такой запрет будет принят, он не сможет съездить в Куршавель на горных лыжах покататься. Нельзя же себя, любимого, обидеть. Хотя вот пустят ли его в Европу - вопрос.
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алекс ефимова
Правильно!А еще ростом цен на гречку,цен на лекарства,шампанское и т.д......Надоели уже эти "вбросы"...(((
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