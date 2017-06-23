Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул

По словам авторов, внесение 31 декабря в число нерабочих дней «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время». Что касается новогодних каникул, то, по данным КПРФ, «граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

В четверг депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий выходными днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября, а также отменяющий новогодние каникулы.

На пленарном заседании в пятницу зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев вновь высказал предложение назначить 7 ноября выходным днем. «Надо восстановить справедливость и в год столетия двух революций постановить рабочий (день) нерабочим днем и праздником — 7 ноября», — сказал он.

Володин обратил внимание на данное предложение и напомнил о законодательной инициативе.

«Что касается предложений “с голоса” пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день, соответственно, 7 ноября, такие вопросы надо обсуждать с гражданами России. И брать вот так вот переносы делать эмоционально в преддверии праздника — наверно, коллеги нас не поймут. Поэтому вначале все это обсудим, а дальше уже потом будем говорить о целесообразности. Не надо пугать таким решением, а то все подумают, что… все тут хотят этим заняться», — высказал свое мнение спикер ГД.