Путин поручил определить источники средств на переселение жителей вагон-городков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих в вагон-городках в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Как сообщает официальный сайт Кремля, на это глава государства указал правительству РФ по итогам «Прямой линии» с россиянами.

«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — говорится в перечне поручений. Доклад на эту тему кабмин должен представить Путину до 1 ноября 2017 года.

Отвечая на вопрос жительницы Нягани о том, когда люди будут расселены из вагон-городков, Путин заверил, что эта программа продолжится и власти постараются ее ускорить. Он напомнил, что впервые вопрос о расселении бараков в районе БАМа был поднят в 2010 году. Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не подпадают под программу аварийного жилья».