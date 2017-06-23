Путин поручил определить источники средств на переселение жителей вагон-городков
Кабмин должен представить доклад президенту РФ до 1 ноября 2017 года.
Кабмин должен представить доклад президенту РФ до 1 ноября 2017 года.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих в
«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — говорится в перечне поручений. Доклад на эту тему кабмин должен представить Путину до 1 ноября 2017 года.
Отвечая на вопрос жительницы Нягани о том, когда люди будут расселены из
«Тем не менее, программа по их расселению была создана.