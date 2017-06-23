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14:45 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил определить источники средств на переселение жителей вагон-городков

Кабмин должен представить доклад президенту РФ до 1 ноября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих в вагон-городках в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Как сообщает официальный сайт Кремля, на это глава государства указал правительству РФ по итогам «Прямой линии» с россиянами.

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«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — говорится в перечне поручений. Доклад на эту тему кабмин должен представить Путину до 1 ноября 2017 года.

Отвечая на вопрос жительницы Нягани о том, когда люди будут расселены из вагон-городков, Путин заверил, что эта программа продолжится и власти постараются ее ускорить. Он напомнил, что впервые вопрос о расселении бараков в районе БАМа был поднят в 2010 году. Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не подпадают под программу аварийного жилья».

«Тем не менее, программа по их расселению была создана. Где-то 500 с небольшим семей расселено, осталась тысяча с небольшим», — сказал он. «Мы будем выделять деньги до тех пор, пока задача решена не будет», — пообещал глава государства.

Комментарии
3
Дмитрий Крюков
Ого Путин и вагончиками занялся!Электорат прибавится,если нет то убавится!
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пётр петров
уже давно нужно было расселить ...есть же золотовалютный резерв и не ждать до ноября...можно в москву заселить ведь хотят построить за место пяти этажек 30 этажные
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алекс ефимова
Ну все-счс цены на эти вагончики поднимуться в 10 раз....На это деньги уже не раз выделялись,только квартиры не те получили..Рада за людей,что хоть поживут в нормальных квартирах...
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