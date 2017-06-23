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19:14 (мск), источник: Интерфакс

Власти Подмосковья предположили рост несанкционированных свалок в регионе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В Министерстве экологии Подмосковья опасаются, что закрытие полигона «Кучино» в Балашихе может повлечь увеличение в регионе числа незаконных навалов мусора.

Источник: Агентство «Москва»

«У них (мусоровывозящих компаний — ИФ) же все эти госконтракты заключены по фиксированной цене по Москве. В связи с этим им становится просто невыгодно возить. Поэтому у нас очень высокий риск, что все это окажется в каналах, в оврагах, нерекультивированных карьерах и еще, не дай бог, в лесу», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган радиостанции «Говорит Москва».

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По его словам, в связи с этим будут проводиться выездные проверки и контролироваться отчетность компаний.

«Только проследить, куда они повезут, не представляется сейчас возможным, пока мы не введем автоматическую систему. (…) написать бумагу и сделать отчёт — это не значит привезти», — добавил он.

В четверг 22 июня президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей 15 июня «Прямой линии». Губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей стороны поручил закрыть мусорный полигон 23 июня. В пятницу рано утром в присутствии министра экологии Московской области Александра Когана, главы Балашихи и представителей прессы состоялось официальное закрытие полигона ТБО «Кучино».

Комментарии
1
Sergey NS
Смешно! Век нанотехнологий, а с мусором справиться не могут!
А не пробовали вообще задействовать спутники, систему GPS и не совсем сложный электронный блокиратор, чтобы бункера у мусоровозов открывались только на приписанных мусорных полигонах. Тогда и леса подмосковные загадить не смогут. И в масштабах обращения с отходами - затраты копеечные!
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