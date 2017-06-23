Выходящим на пенсию придется подтверждать трудовой стаж

Связано это с грядущими изменениями в начислении базовой пенсии. Об этом сообщает BNews.kz со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову.

В настоящее время все пенсионеры РК получают одинаковую базовую пенсию в размере чуть более 12 000 тенге (половина прожиточного минимума). С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии для каждого пенсионера будет определяться его трудовым стажем.

«С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа каждого пенсионера плюс стаж после 1998 года, во время которого он участвовал в накопительной пенсионной системе нашей страны. Если граждане в этом случае будут иметь стаж до 10 лет, это будет 54% от прожиточного минимума. В 2018 году это составит чуть более 14 000 тенге. Если человек имеет 20 лет стажа, базовая пенсия составит 74% — это чуть выше 22 000 тенге. А если человек имеет стаж более 33 лет, то базовая пенсия будет составлять 28 000 тенге», — привела данные Дуйсенова.



Действующим пенсионерам никаких документов для перерасчета стажа сдавать не нужно.