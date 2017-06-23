Милонов требует запретить лекцию британского ученого Докинза в Петербурге

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов потребовал запретить выступление английского ученого Ричарда Докинза в Петербурге, сообщают «Невские новости». Лекция британца запланирована в рамках фестиваля науки и техники Geek Picnic в Северной столице.

Высказывания ученого парламентарий сравнил с идеями «ранних большевиков-богоборцев, взрывавших храмы, устраивавших гонения на верующих и духовенство». «Теории доктора Докинза, облаченные в научно-популярную оболочку, не являются продуктом подлинных научных изысканий и проведенных исследований, — заявил он. — То, что он пропагандирует, является ярыми нападками на религиозные верования миллионов людей по всему миру».

Также депутат призвал организаторов фестиваля дать слово теологу, который представит другое мнение о зарождении жизни на планете и продемонстрирует ошибочность взглядов Докинза.

Напомним, фестиваль науки и техники Geek Picnic состоится в Пулковском парке в ближайшие выходные, 24 и 25 июня.