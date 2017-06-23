Милонов требует запретить лекцию британского ученого Докинза в Петербурге
Выступление запланировано в рамках фестиваля науки и техники Geek Picnic.
Выступление запланировано в рамках фестиваля науки и техники Geek Picnic.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов потребовал запретить выступление английского ученого Ричарда Докинза в Петербурге, сообщают «Невские новости». Лекция британца запланирована в рамках фестиваля науки и техники Geek Picnic в Северной столице.
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Также депутат призвал организаторов фестиваля дать слово теологу, который представит другое мнение о зарождении жизни на планете и продемонстрирует ошибочность взглядов Докинза.
Напомним, фестиваль науки и техники Geek Picnic состоится в Пулковском парке в ближайшие выходные, 24 и 25 июня.