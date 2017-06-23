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14:57 (мск), источник: Sputnik.md

Платформа «Да» вспомнила про «Kroll-иков»

Активисты формирования «Достоинство и правда» провели акцию протеста на пороге Национального банка Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Напротив Национального банка Молдовы прошел флеш-моб платформы «Достоинство и правда». Участников было не так уж и много — около сотни, зато пришли они с флагами, плакатами и нарисованными карикатурами.

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Требовали от Национального банка того, чтобы был опубликован второй отчет детективной компании Kroll, расследующей дело об исчезновении миллиарда из государственных резервов. При этом, видимо, забыли, что резюме из данного документа уже было представлено широкой публике.

В итоге покричали, помитинговали, выкрикивая лозунги против нынешней власти, пригрозили главе Национального банка. А потом и разошлись.

Движение автотранспорта не было перекрыто.

«Kroll Inc.» — официально консалтинговая компания, но по сути — частное детективное агентство, сформированное из бывших сотрудников ЦРУ и МИ-5.

Нанят KROLL был для расследования обстоятельств так называемой «кражи века». Официальный заказчик — Национальный банк.

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