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14:47 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова назначила послов в США и Франции

Кабинет министров на заседании в пятницу назначил глав своих диппредставительств в США и Франции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в рамках заседания в пятницу послов республики в Соединенных Штатах Америки и во Франции.

«Эмил Друк назначается послом Молдовы во Франции, а Аурелиу Чокой — послом Молдовы в США», — сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Он отметил, что оба кандидата имеют серьезный опыт работы дипломатами.

Еще в начале марта президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Павел Филип провели переговоры по кандидатурам послов республики в других странах.

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