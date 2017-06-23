Молдова назначила послов в США и Франции
Кабинет министров на заседании в пятницу назначил глав своих диппредставительств в США и Франции.
Кабинет министров на заседании в пятницу назначил глав своих диппредставительств в США и Франции.
КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в рамках заседания в пятницу послов республики в Соединенных Штатах Америки и во Франции.
«Эмил Друк назначается послом Молдовы во Франции, а Аурелиу Чокой — послом Молдовы в США», — сказал
Он отметил, что оба кандидата имеют серьезный опыт работы дипломатами.
Еще в начале марта президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Павел Филип провели переговоры по кандидатурам послов республики в других странах.