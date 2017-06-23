Молдова назначила послов в США и Франции

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в рамках заседания в пятницу послов республики в Соединенных Штатах Америки и во Франции.

«Эмил Друк назначается послом Молдовы во Франции, а Аурелиу Чокой — послом Молдовы в США», — сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Он отметил, что оба кандидата имеют серьезный опыт работы дипломатами.

Еще в начале марта президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Павел Филип провели переговоры по кандидатурам послов республики в других странах.