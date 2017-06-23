Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Путин поблагодарил Эрдогана
Пятилетняя художница прославилась на весь мир
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
«Афганцы» ЛНР: тысяч пропавших бойцов ВСУ уже никогда не найдут
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
14:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Конституционный суд указал на необходимость корректировки некоторых норм УПК

Конституционный суд Беларуси указал законодателям на неопределенность в регулировании порядка вступления адвокатов в уголовный процесс.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил Конституционный суд, производство по делу возбуждено в соответствии с частью первой статьи 116 Конституции, статьей 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, статьей 158 Закона «О конституционном судопроизводстве» на основании информации Республиканской коллегии адвокатов о правовой неопределенности положений Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих допуск адвоката к участию в и уголовном процессе.

При рассмотрении дела Конституционный суд установил следующее.

Согласно Конституции каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами; противодействие оказанию правовой помощи в Беларуси запрещается (статья 62).

Читайте также
СК сообщил об очередном аресте за взятку в Минске

Конституционный суд отметил, что положения статьи 62 Конституции являются институциональной гарантией должного обеспечения юридической защиты иных конституционных прав и свобод личности и во взаимосвязи со статьей 22 Конституции должны реализовываться на основе равенства всех перед законом и недискриминации.

В соответствии с УПК все лица, участвующие в уголовном процессе, равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту их прав и законных интересов; каждый имеет право в ходе производства по материалам и уголовному делу на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в случаях и порядке, предусмотренных УПК, юридической помощью адвокатов и других своих представителей.

Вместе с тем положения статей 44 и 48 УПК, устанавливающие допуск защитника к участию в производстве по материалам и уголовному делу, характеризуются правовой неопределенностью, поскольку реализация этих положений не исключает осуществления органом уголовного преследования произвольных действий, которые могут ограничивать возможность получения беспрепятственной и своевременной юридической помощи в уголовном процессе.

По мнению Конституционного суда, правовая регламентация, при которой возможность пользоваться помощью адвоката зависит от усмотрения иных лиц, не обеспечивает полноты реализации конституционного положения о праве каждого на получение юридической помощи (статья 62 Конституции), не позволяет заинтересованным лицам надлежащим образом защищать свои права и свободы, не способствует своевременности и эффективности восстановления нарушенных прав.

В УПК должен быть предусмотрен механизм беспрепятственного и своевременного вступления адвоката (при соблюдении условий, предусмотренных УПК, и наличии у него удостоверения адвоката и ордера на право участия в производстве по уголовному делу) в уголовный процесс на любой его стадии, исключающий усмотрение органов уголовного преследования.

В целях реализации конституционного принципа верховенства права, соблюдения конституционного права каждого на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов, обеспечения однозначного понимания и единообразного применения норм закона Конституционный суд признал необходимым устранение законодателем в Уголовно-процессуальном кодексе правовой неопределенности в регулировании порядка вступления адвокатов в уголовный процесс для оказания беспрепятственной и своевременной юридической помощи.

Совету министров предложено подготовить соответствующий проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на регламентацию порядка вступления адвокатов в уголовный процесс, и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: разрыв с Керимовым и новая БКК
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
В эфире #VKLive Маликов, Дайнеко, Дружко и другие поздравляют выпускников с окончанием школы
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры Стартовали съемки фильма «СуперБобровы. Пора домой» — сиквела комедии про обычную российскую семью супергероев
Недвижимость
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь