Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили молодежный форум iВолга-2017
В пятницу, 23 июня, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
В пятницу, 23 июня, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Полпред в сопровождении губернатора Самарской области Николая Меркушкина прибыл на Мастрюковские озера, где сегодня завершается V юбилейный молодежный форум ПФО «iВолга-2017». Среди почетных гостей форума руководитель Республики Ингушетия, герой России
Гости осмотрели площадки форума —
Так, Анастасия Денисова на полученный грант открыла собственную
А вот Елена Сусальникова, став в прошлом году победителем, в 2017 году не смогла пробиться в финал со своими разработками по социальной адаптации инвалидов по зрению. Тем не менее ее проект заинтересовал почетных гостей. «Я думаю, мы сможем вас поддержать», — заверил девушку Михаил Бабич.
Особый интерес у гостей вызвал шатер, посвященный предстоящему в России чемпионату мира по футболу. Здесь в интерактивном режиме представлена история Самары и Самарской области.
Также Михаил Бабич и Николай Меркушкин встретились с участниками смены «iVolga Global». В этом году форум собрал представителей 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.