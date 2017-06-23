Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили молодежный форум iВолга-2017

Полпред в сопровождении губернатора Самарской области Николая Меркушкина прибыл на Мастрюковские озера, где сегодня завершается V юбилейный молодежный форум ПФО «iВолга-2017». Среди почетных гостей форума руководитель Республики Ингушетия, герой России Юнус-бек Евкуров.

Гости осмотрели площадки форума — арт-объекты регионов, инклюзивный городок, палаточный лагерь. На «Аллее достижений» Михаил Бабич и Николай Меркушкин пообщались с молодыми людьми-победителями iВолги прошлых лет.

Так, Анастасия Денисова на полученный грант открыла собственную мини-ферму и сейчас занимается производством сыра. Елена Недялова в прошлом году стала победителем смены «Патриот» и на полученный грант в размере 150 тыс. руб. в течение года реализовывала проект по патриотическому воспитанию школьников 7−11 классов.

А вот Елена Сусальникова, став в прошлом году победителем, в 2017 году не смогла пробиться в финал со своими разработками по социальной адаптации инвалидов по зрению. Тем не менее ее проект заинтересовал почетных гостей. «Я думаю, мы сможем вас поддержать», — заверил девушку Михаил Бабич.

Особый интерес у гостей вызвал шатер, посвященный предстоящему в России чемпионату мира по футболу. Здесь в интерактивном режиме представлена история Самары и Самарской области.

Также Михаил Бабич и Николай Меркушкин встретились с участниками смены «iVolga Global». В этом году форум собрал представителей 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.