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15:08 (мск), источник: УНИАН

Луценко назвал Ирпень украинским Чикаго

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго из-за уровня преступности.

Источник: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго из-за уровня преступности.

Об этом глава ГПУ заявил во время совещания с силовиками в Житомире, которое транслировал телеканал «112 Украина».

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Обращаясь к руководству местной прокуратуры, Луценко спросил, часто ли они бывают в Ирпене, и известно ли им об уровне преступности там.

«Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокурор, то на холеру тогда нам местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень — точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП », — подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор назвал три самые коррумпированные сферы в Украине.

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