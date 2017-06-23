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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил скорректировать границы водоохранной зоны Байкала

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с кабминами Иркутской области и Бурятии завершить корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал до марта 2018 года, говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с президентом, прошедшей 15 июня.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия с учетом ранее данных поручений завершить корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма. Срок -1 марта 2018 года», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал жителям острова Ольхон на Байкале рассмотреть вместе с экологическими организациями вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы. Житель острова рассказал президенту о проблемах с дорогами, пожаловался на качество питьевой воды на острове, отсутствие ее фильтрации и сильных ограничениях для полноценного пользования лесом и полями, в том числе, для выгула скота.

Глава Минприроды России Сергей Донской ранее заявлял, что министерство начало подготовку к уточнению границ водоохранной зоны озера Байкал, что улучшит ситуацию для жизни жителей острова Ольхон и побережья озера.

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