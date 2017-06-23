СНБО рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время, — Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время СНБО на заседании рассмотрит законопроект о реинтегарции неподконтрольных властям страны районов Донецкой и Луганской обалстей для дальнейшей передачи его в Верховную Раду. Об этом он сообщил во время поездки в Харьков, пишет «Интерфакс-Украина».

«Закон готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время, вы знаете, что президент уже вернулся с очень важной заграничной командировки, у нас будет проведено СНБО и после одобрения этого закона на СНБО, он будет направлен президентом в Верховную Раду», — сказал он.