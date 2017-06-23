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15:37 (мск), источник: 112.ua

СНБО рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время, — Турчинов

Турчинов надеется, что Рада примет такой закон до конца текущей сессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время СНБО на заседании рассмотрит законопроект о реинтегарции неподконтрольных властям страны районов Донецкой и Луганской обалстей для дальнейшей передачи его в Верховную Раду. Об этом он сообщил во время поездки в Харьков, пишет «Интерфакс-Украина».

«Закон готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время, вы знаете, что президент уже вернулся с очень важной заграничной командировки, у нас будет проведено СНБО и после одобрения этого закона на СНБО, он будет направлен президентом в Верховную Раду», — сказал он.

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Секретарь СНБО Украины добавил, что надеется на принятие Верховной Радой этой законодательной инициативы еще на текущей сессии.

«Я очень надеюсь, что депутаты, которые настроены на то, чтобы не только отдыхать, но и поработать, все-таки смогут его принять еще на этой сессии. Я их об этом очень прошу», — добавил Турчинов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции оккупированного Донбасса. По его словам, данный документ базируется на минских соглашениях.

Подробности плана реинтеграции Донбасса со ссылкой на собственные источники в ВР сообщили российские СМИ. По данным «Коммерсанта», план реинтеграции Донбасса, который разрабатывают в Администрации президента Украины Петра Порошенко, предусматривает прекращение антитеррористической операции в регионе и введение вместо нее военного положения.

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