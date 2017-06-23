Лукашенко — Администрации Президента: в работе с гражданами необходимо дойти до каждого

При этом она обратила внимание, что Администрация Президента уделяет серьезное внимание этой теме, регулярно проводя в том числе выездные приемы граждан.

«Акцент был сделан прежде всего на работе с гражданами. Была четко поставлена задача дойти до каждого человека: это выездные приемы по личным вопросам, это отчеты руководителей предприятий, организаций, местных органов власти перед населением, трудовыми коллективами. Чтобы люди слышали и знали, какие сегодня стоят задачи перед тем или иным трудовым коллективом, какие задачи поставлены на перспективу и как будет в дальнейшем работать предприятие, организация или развиваться тот или иной регион нашей страны», — сказала Наталья Кочанова.

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«Здесь важно дойти до каждого человека и помочь в тех вопросах, которые его волнуют. Но вместе с тем мы для себя еще делаем выводы о том, какие наиболее злободневные вопросы сегодня есть у жителей нашей страны», — добавила глава Администрации Президента.

Во время встречи также поднималась тема подготовки и подбора управленческих кадров. Было отмечено, что в данном вопросе серьезная роль отведена Академии управления при Президенте Беларуси.

«Здесь четко обозначены задачи по переформатированию этой работы. Действительно, там должны обучаться те люди, которые в перспективе будут занимать руководящие должности, и это будут сильные управленцы», — отметила Наталья Кочанова.

На совещании Александр Лукашенко заслушал не только главу Администрации Президента, но и ее заместителей, помощников Президента, которые представили свое видение ситуации по вопросам, входящим в их компетенцию. В частности, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич доложил о работе в законодательной сфере, в том числе о проекте документа по раскрепощению предпринимательской инициативы. Николай Снопков представил экономический блок, а также реализацию белорусско-китайских проектов.

Глава государства поставил задачу регулярно проводить такие совещания, чтобы оперативно рассматривать актуальные вопросы и принимать по ним решения.