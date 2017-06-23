Лавров: у России нет аллергии и ревности к процессу сближения Беларуси и ЕС

«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности, — сказал Сергей Лавров. — Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями».
Он отметил, что с российской стороны также не было какого-либо охлаждения к Европейскому союзу.
«Мы по-прежнему убеждены, что Россия и Евросоюз, как и Беларусь и ЕС, другие наши с вами соседи с Евросоюзом, должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — И мы никогда не ставим перед нашими партнерами на постсоветском пространстве вопрос: вы должны выбрать, с кем вы хотите быть, Россией или Западом? Такой вопрос ставили перед странами постсоветского пространства наши западные коллеги, и ставили неоднократно».
Сергей Лавров заявил, что российская сторона не хотела бы, чтобы перед таким выбором ставились и участники программы «Восточное партнерство».
«Мы были готовы с самого начала сотрудничать с проектом “Восточного партнерства”, предлагали Брюсселю поискать проекты, которые в рамках этой программы будут объединять страны ЕС, страны, которые являются фокусными в рамках “Восточного партнерства” и которые также включали в себя участие Российской Федерации, — сказал он. — С тех пор мало что получилось, к сожалению, но мы не делаем из этого трагедии, хотя знаем, как кое-кто хочет этот в принципе нацеленный на достижение полезных результатов процесс опять превратить в некую антироссийскую затею».
Глава МИД России убежден, что Беларусь, учитывая ее геополитическое положение, не только имеет право, но и должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями. «А то, что к соседям приходит озарение, они начинают отказываться от своей санкционной, принудительной позиции в отношениях с Беларусью, можно только приветствовать, — сказал Сергей Лавров. — Надеюсь, что они это делают не для того, чтобы опять-таки попытаться оторвать Беларусь от России, а просто потому, что убедились: любые санкции — это путь в никуда, ничего хорошего они никогда никому не приносят, в том числе и тем, кто их заказывает и осуществляет».
Интервью главы МИД России белорусским СМИ было приурочено к 25-летию установления белорусско-российских дипломатических отношений.