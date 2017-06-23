Лавров: у России нет аллергии и ревности к процессу сближения Беларуси и ЕС

«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности, — сказал Сергей Лавров. — Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями».

Он отметил, что с российской стороны также не было какого-либо охлаждения к Европейскому союзу.