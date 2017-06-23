Павел Филип потребовал ужесточить контроль качества продуктов

Открывая сегодняшнее заседание правительства, он подчеркнул, что случаев продажи испорченных продуктов и замены этикеток на товарах все больше. Виновные, по словам премьера, должны нести ответственность.

«Прошу Национальное агентство продовольственной безопасности проводить тщательные проверки целый месяц. И не только в продовольственных магазинах. Сейчас лето, дети отдыхают в лагерях. Нужно удостовериться, что их кормят качественными продуктами», — премьер-министр Павел Филип.