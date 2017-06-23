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15:19 (мск), источник: Publika.md

Депутаты приняли в окончательном чтении новый закон о борьбе с терроризмом

Новый закон о борьбе с терроризмом одобрил парламент в окончательном чтении.

Источник: Publika.md

Предусматривает он, в частности, что пассажиров самолетов будут проверять на борту до вылета.

И до прохождения пограничного контроля в пункте назначения. Авиакомпании будут обязаны передавать списки пассажиров Службе информации и безопасности. Также закон оговаривает создание Антитеррористического территориального совета.

В силу он вступит после публикации в «Официальном мониторе».

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