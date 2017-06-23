Депутаты приняли в окончательном чтении новый закон о борьбе с терроризмом

Предусматривает он, в частности, что пассажиров самолетов будут проверять на борту до вылета.

И до прохождения пограничного контроля в пункте назначения. Авиакомпании будут обязаны передавать списки пассажиров Службе информации и безопасности. Также закон оговаривает создание Антитеррористического территориального совета.

В силу он вступит после публикации в «Официальном мониторе».