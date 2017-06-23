Депутаты приняли в окончательном чтении новый закон о борьбе с терроризмом
Новый закон о борьбе с терроризмом одобрил парламент в окончательном чтении.
Новый закон о борьбе с терроризмом одобрил парламент в окончательном чтении.
Предусматривает он, в частности, что пассажиров самолетов будут проверять на борту до вылета.
И до прохождения пограничного контроля в пункте назначения. Авиакомпании будут обязаны передавать списки пассажиров Службе информации и безопасности. Также закон оговаривает создание Антитеррористического территориального совета.
В силу он вступит после публикации в «Официальном мониторе».