Назарбаев объявил о повышении зарплат полицейским

Глава государства сообщил о принятом решении поднять заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25 процентов с 1 июля 2017 года для обеспечения реализации стратегических задач.

«Люди, глядя на вас, судят о государственной власти. В этой связи полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для успешного выполнения своего благородного долга», — обратился Нурсултан Назарбаев.