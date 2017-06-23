Гужву отправили в изолятор временного содержания — Лукаш

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Задержанного главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания в Киеве, сообщила адвокат Гужвы, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат «Радикальной партии» Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

«Игорь Гужва только что отправлен в изолятор временного содержания на Косогорный (переулок в Киеве — ред.)», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.