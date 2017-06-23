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16:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гужву отправили в изолятор временного содержания — Лукаш

Как сообщила Елена Лукаш, Игорь Гужва с 20.00 вечера четверга без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Задержанного главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания в Киеве, сообщила адвокат Гужвы, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат «Радикальной партии» Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

«Игорь Гужва только что отправлен в изолятор временного содержания на Косогорный (переулок в Киеве — ред.)», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Гужва с 20.00 вечера четверга без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ранее сообщила, что прокуратура готовится объявить о подозрении и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Гужвы и его помощника. Санкция статьи, по которой он был задержан, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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