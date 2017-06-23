Владимир Путин посетит «Артек»

Глава государства примет участие в церемонии открытия седьмой смены. Она посвящена самой известной в мире «артековке» — американской девочке Саманте Смит. Во время Холодной войны школьница написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову с просьбой не начинать ядерную войну. Андропов в апреле 1983 года пригласил ее в СССР. К сожалению, спустя два года девочка погибла в авиакатастрофе. В «Артеке» ей посвящена целая аллея.

Владимир Путин посмотрит, как прошла реконструкция объектов «Артека», и осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

«Артек» — крупнейший детский лагерь в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год. Он состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга 2016−2017 годов признан лучшим в России.