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16:12 (мск), источник: РБК

WP узнала о планах Обамы внедрить «кибербомбы» в инфраструктуру России

Администрация Барака Обамы получила доклад от ЦРУ о вероятном вмешательстве России в выборы США в августе 2016 года. До конца срока Обамы Белый дом разрабатывал планы ответа. Теперь президент Трамп будет решать, использовать ли их, пишет газета.

Источник: Reuters

Доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США ЦРУ передало в Белый дом не позже августа 2016 года, с тех пор администрация Барака Обамы подбирала возможные варианты ответа. Газета The Washingont Post узнала подробности о решениях, приятных в Белом доме.

Среди рассматриваемых вариантов были кибератаки на системную инфраструктуру России, публикация собранного ЦРУ компромата, «который мог смутить Владимира Путина», и санкции, которые по словам собеседников WP, могли сильно навредить российской экономике.
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Как известно, администрация Обамы в конце декабря 2016 года предприняла конкретные меры — выслала 35 российских дипломатов и закрыла доступ к двум загородным резиденциям российской миссии в США. Эту недвижимость администрация Дональда Трампа до сих пор не может вернуть России.

Однако, как выяснил Washington Post, предыдущий президент одобрил и другой вариант ответа — тайный план, который разрешает внедрить кибероружие в российскую системную инфраструктуру — «цифровой эквивалент бомб, которые могут быть приведены в действие, если Вашингтон будет в конфликте с Москвой». Эти тайные меры были все еще на этапе планирования, когда Обама покинул Белый дом.

Теперь президент Трамп будет решать, использовать ли эту возможность
Washington Post

Информация, переданная в Белый дом, была собрана с помощью источников в российском правительстве, из нее следовало, что «президент Владимир Путин был напрямую вовлечен в кибер-кампанию по срыву и дискредитации президентской гонки в США».

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«Разведка перехватила конкретные указания Путина по операции — нанести ущерб демократическому кандидату Хиллари Клинтон и помочь избраться ее оппоненту Дональду Трампу», — пишет газета.

Атаки на серверы Демократический партии, которые приписываются «хакерам, связанным с российскими спецслужбами», происходили в течение года до лета 2016 года, утверждает издание. В июле ФБР открыло расследование и связях Трампа и с Россией, а 22 числа того же месяца 20 тыс. писем Национального комитета Демократический партии попали в WikiLeaks.

Доклад, направленный в Белый дом от ЦРУ, был сразу же возвращен в спецслужбу, совещания по возможным кибератакам России экс-президент Барак Обама проводил по тем же протоколам секретности, что обсуждения операции против Усамы бен Ладена.

Но ответные санкции администрация Обамы ввела только в конце его срока. Источники издания отмечают, что к августу было слишком поздно предотвращать передачу писем Демпартии WikiLeaks и другой переписки, которая публиковались впоследствии. В то же время в окружении экс-президента уверены, что ряд предупреждений, в том числе личное, которое Обама сделал Путину в сентябре, побудили Москву отказаться от планов дальнейших кибератак, таких как взлом систем голосования.

Комментарии
3
Супер Культурный
Обаму в туалет не пущать!!! А товарищ Трамп попал в неловкое положение , или партбилет или президентский пост . Но товарищ Трамп руководствуя генеральной линией партии найдет выход как все коммунисты
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Юра+Ира=Л.. !
..."разведка перехватила конкретные указания Путина".."с помощью источников в российском правительстве"...во,блин,слили всех и вся!..Красавы!..Любая информация имеет привязку к её носителю..Соответственно,при таком раскладе вычислить "крота" - или "крысу"! - не составляет особого труда..Браво,пиндосские СМИ!..
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алекс ефимова
Ну вся секретность на всеобщем обозрении...И при чем тут хакеры???Сами друг друга продают и предают,а ищут виновных...
Ау,америкосы,Это Господь вмешался и все решил по своему....Для информации можно посмотреть гороскопы Хилари и Трампа-НУ НЕ БЫЛО У НЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ......)))))))))))))))))Ее судьба вести хозяйство и сидеть на одном месте ровно......А то ведь звезды могут и включит такое давление,что даже и не снилось..
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