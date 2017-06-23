WP узнала о планах Обамы внедрить «кибербомбы» в инфраструктуру России

Источник: Reuters

Доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США ЦРУ передало в Белый дом не позже августа 2016 года, с тех пор администрация Барака Обамы подбирала возможные варианты ответа. Газета The Washingont Post узнала подробности о решениях, приятных в Белом доме.

Среди рассматриваемых вариантов были кибератаки на системную инфраструктуру России, публикация собранного ЦРУ компромата, «который мог смутить Владимира Путина», и санкции, которые по словам собеседников WP, могли сильно навредить российской экономике.

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Как известно, администрация Обамы в конце декабря 2016 года предприняла конкретные меры — выслала 35 российских дипломатов и закрыла доступ к двум загородным резиденциям российской миссии в США. Эту недвижимость администрация Дональда Трампа до сих пор не может вернуть России. Однако, как выяснил Washington Post, предыдущий президент одобрил и другой вариант ответа — тайный план, который разрешает внедрить кибероружие в российскую системную инфраструктуру — «цифровой эквивалент бомб, которые могут быть приведены в действие, если Вашингтон будет в конфликте с Москвой». Эти тайные меры были все еще на этапе планирования, когда Обама покинул Белый дом.

Теперь президент Трамп будет решать, использовать ли эту возможность Washington Post

Информация, переданная в Белый дом, была собрана с помощью источников в российском правительстве, из нее следовало, что «президент Владимир Путин был напрямую вовлечен в кибер-кампанию по срыву и дискредитации президентской гонки в США».

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