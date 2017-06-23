ЦИК: Навальный в связи с судимостью не может участвовать в выборах

Кроме того, в ЦИК до этого также заявляли, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата, и чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжалуя приговор, другого способа нет.

Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес». Первый приговор, тоже пять лет условно, был отменен Верховным судом России после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.