Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Красная дорожка: Судзиловская вышла в платье с декольте (фото)
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Промокший до нитки Путин восхитил россиян – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
16:47 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК: Навальный в связи с судимостью не может участвовать в выборах

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента из-за его судимости. Она считает, что это понимает и сам оппозиционер.

Источник: РИА Новости

Кроме того, в ЦИК до этого также заявляли, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата, и чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжалуя приговор, другого способа нет.

Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес». Первый приговор, тоже пять лет условно, был отменен Верховным судом России после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.

Комментарии
2
алекс ефимова
Так это что новость?Лицо имеющее судимость не может баллотироваться..
Да дело даже не в этом.Навальный никогда не будет президентом России .Так что пусть займется чем-нибудь другим...)))Вон в Канаде продлема.Закон вступает в силу, а мирарихуаны ну совсем нет для свободного пользования...)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Супер Культурный
У Навального нет пролетарской сознательности товарищи !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Москву озеленят по вертикали
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь