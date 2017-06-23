ЦИК: Навальный в связи с судимостью не может участвовать в выборах
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента
Кроме того, в ЦИК до этого также заявляли, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата, и чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжалуя приговор, другого способа нет.
Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес». Первый приговор, тоже пять лет условно, был отменен Верховным судом России после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.
Да дело даже не в этом.Навальный никогда не будет президентом России .Так что пусть займется чем-нибудь другим...)))Вон в Канаде продлема.Закон вступает в силу, а мирарихуаны ну совсем нет для свободного пользования...)))