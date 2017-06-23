Бывший лидер «красных кхмеров» оправдался за Пол Пота и геноцид

По его словам, представители движения не осуществляли геноцид. «Коммунистическая партия Кампучии не истребляла собственный народ!» — рассказал он на последнем слове в суде в Пномпене, сочтя обвинения в массовых убийствах вьетнамской пропагандой.

По его словам, целью властей было не сделать народ рабами Пол Пота, а поднять страну и восстановить ее экономику после гражданской войны.

По его словам, целью властей было не сделать народ рабами Пол Пота, а поднять страну и восстановить ее экономику после гражданской войны.

Красные кхмеры правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975 по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессиий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек — почти четверть населения страны.

Ранее Кхиеу Сампхан и другой руководитель движения, Нуон Чеа, уже были приговорены к пожизненному заключению за насильственные переселения горожан в деревни и массовые убийства, сопровождавшие этот процесс.