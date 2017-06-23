Мэр Екатеринбурга Ройзман стал восьмым кандидатом в губернаторы Свердловской области

«Ройзман сегодня подал документы. Они зарегистрированы», — отметил собеседник агентства.

Сам Е. Ройзман в «Твиттере» выложил фотографию удостоверения кандидата в губернаторы от свердловского регионального отделения «Яблока».

«Начинаем», — написал мэр.

Как сообщалось, в среду федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть кандидатуру Е. Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области.

Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии еще 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. В итоге конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. В избирательную комиссию региона ранее поступили документы от семи кандидатов.

Так, 11 июня документы подали кандидат от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин и от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Документы еще от двух кандидатов — врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представляющего «Единую Россию», и кандидата от КПРФ Алексей Парфенов — поступили в избирком 12 июня.

13 июня уведомили избирком о намерении баллотироваться кандидат от Российской экологической партии — партии «Зеленых» Константин Киселев и от ЛДПР Игорь Торощин.

22 июня документы подал кандидат от партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.