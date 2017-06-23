Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
17:01 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Екатеринбурга Ройзман стал восьмым кандидатом в губернаторы Свердловской области

Екатеринбург. 23 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Документы от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в избирательную комиссию Свердловской области, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в облизбиркоме.

Источник: РИА "Новости"

«Ройзман сегодня подал документы. Они зарегистрированы», — отметил собеседник агентства.

Сам Е. Ройзман в «Твиттере» выложил фотографию удостоверения кандидата в губернаторы от свердловского регионального отделения «Яблока».

«Начинаем», — написал мэр.

Как сообщалось, в среду федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть кандидатуру Е. Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области.

Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции свердловского регионального отделения партии еще 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. В итоге конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. В избирательную комиссию региона ранее поступили документы от семи кандидатов.

Так, 11 июня документы подали кандидат от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин и от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Документы еще от двух кандидатов — врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представляющего «Единую Россию», и кандидата от КПРФ Алексей Парфенов — поступили в избирком 12 июня.

13 июня уведомили избирком о намерении баллотироваться кандидат от Российской экологической партии — партии «Зеленых» Константин Киселев и от ЛДПР Игорь Торощин.

22 июня документы подал кандидат от партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В сгоревшем доме убитого "кратовского стрелка" обнаружен арсенал
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Москву озеленят по вертикали
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь