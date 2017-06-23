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17:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко поставил «точку» в «газовом деле» Тимошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что никакого уголовного производства в отношении Юлии Тимошенко по газовому делу быть не может.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в отношении экс-премьера, лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко не может быть уголовного производства по «газовому делу».

«Я помню, как Юлия Владимировна (Тимошенко — Ред.) бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко для политических репрессий лично над ней. Как представитель семейства, который лично репрессирует Юлию Владимировну, заявляю окончательно: в этой стране дважды не судят», — заявил Луценко в ходе брифинга.

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«Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по газовому делу быть не может. Точка», — заключил генпрокурор.

Уголовное дело в отношении Тимошенко по обстоятельствам подписания в 2009 году газовых соглашений между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» было открыто в апреле 2011 года. В октябре того же года Печерский районный суд Киева признал Тимошенко виновной в превышении должностных полномочий и приговорил к семи годам лишения свободы. С мая 2012 года она находилась на лечении в больнице в Харькове.

В августе 2011 года Тимошенко подала иск в ЕСПЧ. Она заявила, что ее преследовали по политическим соображениям, что законность ее содержания в СИЗО не проверялась юридическими инстанциями, что условия ее содержания под стражей были неадекватными, и ей не было назначено никакого лечения, несмотря на проблемы со здоровьем.

Парламент Украины 22 февраля 2014 года декриминализировал статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко. Экс-премьера освободили в тот же день, в настоящее время она является народным депутатом.

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