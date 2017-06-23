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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией.

Источник: РИА Новости

Проект был внесен в начале июня депутатами трёх парламентских фракций — Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас отсутствует законодательно установленный запрет использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам, однако доступ к некоторым сайтам, позволяющим «обходить блокировки», ограничен на основании решений российских судов.

Законопроект устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

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«Предлагаемый настоящим проектом механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования “средств обхода блокировок” (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и т. п.) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее также подчеркивал, что законопроект об анонимайзерах направлен не на введение новых запретов для законопослушных граждан, речь идёт исключительно о запрете на использование сервисов для доступа к противоправному контенту.

Кроме того, он обращал внимание, что сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

Кроме того, законопроект предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более 3 тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.

По мнению Левина, отмена реестра блогеров — своевременная мера, «так как в связи с развитием технологий она потеряла своё значение».

Комментарии
2
Сергей Гусев
Суровость российских законов, компенсируется необязательностью их исполнения.
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Алексей Линник
И кпрф? Запомню.
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