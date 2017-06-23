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23 июня, источник: Ipress.ua

В Минобороны заявили о готовности украинских военных к «хлебному перемирию»

Силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня.

Источник: Ipress.ua

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы готовы к режиму перемирия. Мы его будем придерживаться. Однако мы будем адекватно реагировать на действия противника», — сказал Мотузяник в пятницу.

При этом он особо отметил, что Украина всегда выполняет Минские соглашения, в частности, каждая договоренность о прекращении огня в зоне АТО украинскими военными придерживалась неукоснительно.

«Мы открываем огонь только в случае реальной угрозы жизни наших военных на Донбассе», — подытожил спикер Минобороны.

Ранее сообщалось, что 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое «хлебное перемирие» должно продолжаться в период сбора урожая с 00.00 24 июня по 31 августа.

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