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09:58 (мск), источник: АиФ Калининград

Антон Алиханов выдвинут на пост губернатора Калининградской области

Антон Алиханов (сейчас он занимает пост главы региона с приставкой врио) выдвинут на пост губернатора Калининградской области. Этого кандидата представила партия «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального Избиркома.

«В конференции партии приняли участие председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, член регионального избиркома с правом решающего голоса Юлия Фёдорова. Как отметила Инесса Петровна, процедура выдвижения прошла без нарушения законодательства», — сообщили в Избиркоме.

С кандидатами на должность губернатора также определились региональное отделение ЛДПР и областное отделение политической партии КПРФ. Ими стали координатор Калининградского регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин и первый секретарь Калининградского областного комитета КПРФ Игорь Ревин. Также 14 июня документы на выдвижение на должность главы региона представила Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением в Калининградской области Российской экологической партией «Зеленые». Также на выборы заявился Владимир Султанов, представляющий региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».

Напомним, что выборы губернатора назначены на 10 сентября.

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