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23 июня, источник: Lenta.Ru

Белый дом не исключил встречу Трампа и Путина на полях саммита G20

Белый дом не исключает встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина «на полях» саммита «большой двадцатки» в июле. Об этом заявил представитель администрации президента США Шон Спайсер, передает Reuters.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос журналистов о возможности кулуарных переговоров двух президентов, чиновник отказался давать прямой ответ, однако отметил, что «Вашингтон готов работать с Москвой, если увидит желание России сотрудничать и решать общие проблемы».

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22 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию относительно возможной личной встречи Путина и Трампа. «У меня в настоящее время нет объявления на этот счет», — заявляла она.

21 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пояснив, что при необходимости все будет согласовано. «Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите “двадцатки” в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме “на полях” этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — подчеркнул Песков.

Путин и Трамп лично не встречались, однако с момента вступления американского президента в должность в январе этого года несколько раз проводили телефонные переговоры.

Саммит G20 состоится 7—8 июля в немецком Гамбурге.

Комментарии
9
Другой Мир
Для кого засада? Ну не поедет и ладно. В чем трагедия? Можно подумать Трамп в сегодняшней Америке много решает, к тому времени ему, еще больше гаек закрутят конгрессмены.
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Леонид Барковский
А Трамп возьмет и на "двадцатку" не приедет. Тем более, что все участники , уже по разу с ним увиделись, кроме ВВП. Вот засада-то будет. Страшно подумать...
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Леонид Барковский
Только здесь политика, а не манеж.
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