Катар назвал нереалистичными требования арабских государств

Катарский МИД после изучения документа представит подходящий ответ, который будет передан через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию, сообщает «Аль-Джазира».

Как сообщается, министр также назвал наложенные на Катар санкции «нелегальными» и нарушающими суверенитет страны.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал «Аль-Джазира». На выполнение всех требований Дохе дается десять дней.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.