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04:18 (мск), источник: РИА Новости

На венесуэльский парламент совершили нападение

МЕХИКО, 24 июн — РИА Новости. Группа предполагаемых сторонников президента Николаса Мадуро совершила в пятницу нападение на здание парламента, в результате чего были ранены четыре человека и причинен материальный ущерб, сообщила контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны в коммюнике.

Источник: AP 2017

Парламент выступает против действий правительства Мадуро, в частности против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, намеченного на 30 июля.

«В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника», — говорится в сообщении.

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Работники парламента проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания рядом с парламентом, когда на них было совершено нападение, говорится в сообщении. Группа людей попыталась также сломать дверь главного входа в здание, они использовали петарды, а в руках у них были палки и камни.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших уже достигло 75 человек. ​

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