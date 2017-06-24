Юрий Трутнев: В приоритете выделение денег для Комсомольска-на-Амуре

«Принято решение привести город в порядок. И мероприятия плана, разработанного по поручению главы государства, должны быть выполнены в полном объеме и в срок», — приводит слова полпреда пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока. Принято решение о том, что в Комсомольске-на-Амуре нужно создать необходимую культурную, спортивную и социальную инфраструктуру.

По словам вице-премьера, в настоящий момент завершено строительство комплекса водоочистки для обеспечения города чистой водой, продолжается реконструкция здания инженерной школы, драматического театра и автомобильной дороги Хабаровск — Комсомольск, строится инфраструктура ТОР «Комсомольск». Все это делается для того, считает Юрий Трутнев, чтобы «людям комфортно было жить, работать и производить замечательные самолеты, которые они производить умеют».

Как сказал на совещании замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, реконструкция местного драматического театра будет завершена уже в текущем году, с опережением началось проектирование станции скорой медицинской помощи на 252 вызова в сутки.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей по предложению Минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — сказал Ниязметов.

Справка «РГ»

18 апреля 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольск-на-Амуре». Документ был разработан по поручению главы государства Владимира Путина. Он состоит из двух разделов: 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы, и перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые должны быть построены или реконструированы.