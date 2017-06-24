Юрий Трутнев: В приоритете выделение денег для Комсомольска-на-Амуре
Такое заявление на совещании с профильными министерствами и ведомствами сделал
Такое заявление на совещании с профильными министерствами и ведомствами сделал
«Принято решение привести город в порядок. И мероприятия плана, разработанного по поручению главы государства, должны быть выполнены в полном объеме и в срок», — приводит слова полпреда
По словам
Как сказал на совещании замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, реконструкция местного драматического театра будет завершена уже в текущем году, с опережением началось проектирование станции скорой медицинской помощи на 252 вызова в сутки.
«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей по предложению Минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — сказал Ниязметов.
Справка «РГ»
18 апреля 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного