Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Красная дорожка: Судзиловская вышла в платье с декольте (фото)
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Промокший до нитки Путин восхитил россиян – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
09:36 (мск), источник: "Российская газета"

Юрий Трутнев: В приоритете выделение денег для Комсомольска-на-Амуре

Такое заявление на совещании с профильными министерствами и ведомствами сделал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщается на сайте минвостокразвития. Совещание было посвящено реализации плана, составленного по поручениям президента и правительства России.

«Принято решение привести город в порядок. И мероприятия плана, разработанного по поручению главы государства, должны быть выполнены в полном объеме и в срок», — приводит слова полпреда пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока. Принято решение о том, что в Комсомольске-на-Амуре нужно создать необходимую культурную, спортивную и социальную инфраструктуру.

По словам вице-премьера, в настоящий момент завершено строительство комплекса водоочистки для обеспечения города чистой водой, продолжается реконструкция здания инженерной школы, драматического театра и автомобильной дороги Хабаровск — Комсомольск, строится инфраструктура ТОР «Комсомольск». Все это делается для того, считает Юрий Трутнев, чтобы «людям комфортно было жить, работать и производить замечательные самолеты, которые они производить умеют».

Как сказал на совещании замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, реконструкция местного драматического театра будет завершена уже в текущем году, с опережением началось проектирование станции скорой медицинской помощи на 252 вызова в сутки.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей по предложению Минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — сказал Ниязметов.

Справка «РГ»

18 апреля 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольск-на-Амуре». Документ был разработан по поручению главы государства Владимира Путина. Он состоит из двух разделов: 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы, и перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые должны быть построены или реконструированы.

Комсомольск-на-Амуре — город в Хабаровском крае, население примерно 250 тысяч человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минтруд: Сняты ограничения для поступления в вуз
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»
Олимпийский чемпион раскритиковал игру сборной России
Спутник Минобороны РФ выведен на целевую орбиту
Госдума запросила данные о расследовании ДТП с «пьяным» ребенком
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Спорт
Кубок конфедераций: сборной России нужна победа над мексиканцами После двух туров у команды России в активе три очка, она на очко отстает от главных конкурентов из Мексики и Португалии
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь