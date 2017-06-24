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09:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Путин поручил упростить механизм выдачи «дальневосточных гектаров»

Правительство должно разобраться с этим до конца года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июня, PrimaMedia.

Напомним, в ходе «прямой линии» главе государства был задан вопрос о предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», расположенных на территориях охотугодий. По словам жителя Приморья, он пытался получить землю на территории края, но положительного решения так и не дождался. Как пояснили специалисты, во время рассмотрения заявки они выявили наложение границ участка на территорию охотничьих угодий. В связи с этим было приостановлено рассмотрение обращения гражданина.

«Проблема заключается в том, что сегодня нет нормального кадастра (примечание — кадастровой карты). Очень много ведомственной земли: и минобороны, и академии наук, и все, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле реально другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а когда начали проверять, а там, наверняка, какие-то несовпадения», — отметил Владимир Путин.

Стоит отметить, что минвостокразвития уже подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который позволит увеличить площадь «открытых земель».

«Минвостокразвития разработало проект закона, и он в мае правительством России был направлен в Госдуму на рассмотрение. Хочу отметить, что закон о “дальневосточном гектаре” — беспрецедентный. Но, как и все новаторские законы, он требует “отшлифовки” и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, по которым необходимо дополнительное законодательное урегулирование и расшивка “узких мест”. Мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», — подчеркнул глава минвостокразвития Александр Галушка.

По словам министра, перед регионами была поставлена задача, чтобы все обратившиеся за земельным участком граждане получили землю. Отметим, на сегодня уже подано больше 94 тысяч заявок на получение участка. Из них почти треть уже получили положительный ответ.

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