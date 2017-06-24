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09:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 700 человек участвуют в Байкальском гражданском форуме в Иркутске

Форум проводится в пятый раз, в этом году его тема — «Гражданское общество в Иркутской области: прошлое, настоящее, будущее». В работе форума задействованы представители правительства Иркутской области, Заксобрания региона, 28-ми муниципальных образований Приангарья, бизнес-структур, научного сообщества, общественных организаций и общественных палат из восьми субъектов России. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как подчеркнул на открытии форума первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, в настоящее время инициативы граждан Приангарья в полной мере заявили о себе в экономической, социальной, культурной, гражданской и многих других сферах.

«Нам необходимо определить основные задачи, которые власть не может решить без общества, а общество — без власти. В процессе становления гражданского общества многие некоммерческие организации доказали конкретными делами свою состоятельность в успешном выполнении программ социального заказа, показали свои возможности в решении экологических, образовательных, благотворительных и других задач. Общественные организации способны взять на себя многие функции в решении текущих социальных проблем и вопросов перспективного развития местного сообщества. Например, только совместными усилиями общества, муниципальных и региональных властей мы сможем обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», — сказал Владимир Дорофеев.

Первый заместитель губернатора также отметил, что сейчас в Иркутской области идет реализация комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление социальных услуг населению. Это одна из форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Гражданский форум — это открытая интерактивная площадка для взаимодействия общества, власти и бизнеса. Целью данного мероприятия является определение приоритетов сотрудничества гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления. Сейчас очень важное направление для нас — это работа с социально ориентированными некоммерческими организациями. Кроме того, в этом году мы создадим новую комиссию в Общественной палате Иркутской области — «Материнства и детства», — сказал председатель общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

В рамках Байкальского Гражданского форума запланировано проведение пленарного заседания, 15 секций на семи дискуссионных площадках, где будут обсуждаться вопросы социального партнерства государственной и муниципальной власти, некоммерческих и общественных объединений; взаимодействие общественных организаций, активных граждан с органами власти в решении экологических проблем; место социально ориентированных НКО на рынке социальных услуг и многие другие.

В том числе в ходе работы одного из круглых столов будут обсуждать роль общественных советов в повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и правоохранительных органов Иркутской области.

Напомним, в своем послании Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что работа общественных советов при региональных министерствах находится на особом контроле. Сейчас в Иркутской области при исполнительных органах государственной власти создано 35 общественных советов. Они выполняют консультативно-совещательные функции, через общественный совет орган госвласти взаимодействует с Общественной палатой Иркутской области.

Этому предшествовала работа аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области по подбору кандидатов, в составы общественных советов. В общей сложности сегодня в общественные советы входят больше 100 человек. Разработан сайт «Открытое правительство», где в первую очередь размещалась информация об общественных советах, их составах и деятельности (положения, распоряжения, протоколы), а также фотографии членов общественных советов.

Деятельность советов призвана сократить дистанцию между исполнительными органами власти и общественностью, повысить уровень доверия к власти и эффективность работы органов госвласти.

Также в программе предусмотрено проведение тренингов и мастер-классов.

«Победители конкурса будут объявлены через месяц. От вашего региона заявок достаточно много, по количеству вы на 12-ом месте среди субъектов РФ, в также втором месте по СФО. По Иркутской области наиболее популярная категория проектов — это поддержка науки и образования. На втором месте находятся проекты в области охраны здоровья, на третьем — социальное обслуживание граждан. В этом году мы проведем еще один конкурс, на него заявки начнут принимать в середине августа, — сказал заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

Во время работы форума также проходит выставка общественных объединений и некоммерческих организаций.

Форум будет длиться два дня. 24 июня в его рамках состоится II областной фестиваль «Кулинарная культура наших предков», организатором которого является Иркутская областная общественная организация «Российский союз сельских женщин». В фестивале примут участие победители конкурсов, проведенных в течение первого полугодия 2017 года в деревнях, селах и поселках 16-ти муниципальных образований Иркутской области.

Справка: Впервые Форум проводился в 2008 году, под эгидой Байкальского Экономического форума и стал знаковым событием в общественной жизни Прибайкалья. В первом Форуме приняли участие более 300 человек. Байкальский Гражданский форум 2010 года прошел более масштабно и собрал уже 500 участников со всей Иркутской области, а также представителей общественности из многих субъектов Российской Федерации, что позволило выйти за рамки регионального. В 2012 году количество участников Форума составило около 600 человек. В 2015 году Байкальский Гражданский форум прошел под лозунгом «Власть, бизнес и гражданское общество: сотрудничество во имя развития Прибайкалья» и также объединил более 600 участников.

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