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09:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области встретился в Москве с председателем правления «Газпрома»

Сергей Левченко и Алексей Миллер обсудили комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился в Москве с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В регионе продолжаются комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении. Мощный центр газодобычи станет одним из основных источников газа для газопровода «Сила Сибири». Эти и ряд других вопросов обсудили на рабочей встрече в Москве, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время компания продолжает опытно-промышленную разработку Ковыктинского месторождения — крупнейшего в Восточной Сибири по запасам газа. Для их уточнения и подготовки к промышленному освоению «Газпром» проводит комплекс масштабных геологоразведочных работ. В частности, в 2016 году выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,1 тысячи кв. км и завершено строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тысячи кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин.

«На встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Губернатор Сергей Левченко отметил стратегический характер сотрудничества сторон. Он обозначил заинтересованность Иркутской области в скорейшем вводе в эксплуатацию участка “Ковыкта — Жигалово” объекта “Газопровод Ковыкта — Саянск — Иркутск” и дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Также стороны обсудили вопрос возможности создания установки по производству сжиженного углеводородного газа на базе Ковыктинской группы месторождений», — сообщили в пресс-службе.

Справка: Между «Газпромом» и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» по категориям С1+С2 составляют 2,7 трлн кубометров газа и 90,6 млн тонн газового конденсата (извлекаемые). Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1% (в среднем по России — 67,2%). В Иркутской области действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, она расположена в Братске и принадлежит «Газпрому».

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