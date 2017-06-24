Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Любовь облегчает боль
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
20Скончался актер Алексей Баталов
14:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кодекс поведения при антитеррористических операциях разрабатывают РК и ООН

Текст кодекса должны одобрить эксперты ООН и члены Совбеза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Казахстан совместно с экспертами ООН работает над созданием Астанинского кодекса поведения при проведении антитеррористических операций, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Читайте также
Почему Казахстан привлекает все большее внимание киберпреступников

«Астанинский кодекс поведения при проведении антитеррористических операций — это тот документ, который призван объединить усилия всех тех сторон, которые на самом деле, реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой (международным терроризмом и экстремизмом — ред.)», — сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах Евразийского медиа форума.

По его информации, в настоящее время эксперты ООН работают над данным документом вместе с казахстанской делегацией.

«Я сейчас не буду раскрывать подробности документа, потому что он призван носить многосторонний характер. В Астанинском кодексе (…) мы также попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой, общей позиции», — добавил министр.

Абдрахманов заверил, что как только эксперты ООН и члены Совбеза ООН одобрят текст этого документа, кодекс будет представлен вниманию мировой общественности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ДТП с участием двух автобусов произошло в Алматы, есть пострадавшие
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Робот предсказал победу Мексики над Россией в Кубке конфедераций
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь