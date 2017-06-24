Кодекс поведения при антитеррористических операциях разрабатывают РК и ООН

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Казахстан совместно с экспертами ООН работает над созданием Астанинского кодекса поведения при проведении антитеррористических операций, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Астанинский кодекс поведения при проведении антитеррористических операций — это тот документ, который призван объединить усилия всех тех сторон, которые на самом деле, реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой (международным терроризмом и экстремизмом — ред.)», — сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах Евразийского медиа форума.

По его информации, в настоящее время эксперты ООН работают над данным документом вместе с казахстанской делегацией.

«Я сейчас не буду раскрывать подробности документа, потому что он призван носить многосторонний характер. В Астанинском кодексе (…) мы также попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой, общей позиции», — добавил министр.

Абдрахманов заверил, что как только эксперты ООН и члены Совбеза ООН одобрят текст этого документа, кодекс будет представлен вниманию мировой общественности.