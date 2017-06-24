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15:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Депутата Хомутининского сельского поселения досрочно отстранили от дел

Сокрытие сведений о доходах и имуществе со стороны депутата Хомутининского сельского поселения вызвали вопросы у сотрудников прокуратуры.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Челябинской области.

«Установлено, что депутатом Совета депутатов не предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Решением Совета депутатов Хомутининского сельского поселения отказано в досрочном прекращении депутатских полномочий депутата, в связи с чем, прокурор обратился в суд с требованием признать решение Совета депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района незаконным и прекратить полномочия депутата Совета депутатов Хомутининского сельского поселения. Решением Увельского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», ­ — говорится в сообщении ведомства.

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