Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Любовь облегчает боль
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
10:52 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал о планах Греции и США по военной базе на Крите

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство национальной обороны Греции считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базе в Суде на Крите, сообщил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве.

Источник: РИА Новости

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.

«Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций», — сказал собеседник агентства. По его словам, в Суде могла бы быть организована постоянная база американского спецназа — «морских котиков» (Navy SEAL). Сейчас в Суде постоянно проходят тренировки «котиков».

Видео
Встряска для НАТО: после взаимных угроз Германия покидает турецкий Инджирлик

Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный. «Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции», — сказал источник.

«Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию», — напомнил он и добавил, что американская авиация, базирующаяся в Инджирлике, могла бы быть переведена на Карпатос.

Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник. «Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено», — заявил он.

Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на авиабазе хранится ядерное оружие. В Инджирлике базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующих в воздушной операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Турция на фоне обострения отношений с США и Евросоюзом заявляла, что может отказать американским военным в доступе к авиабазе, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Демократическим союзом» (PYD) в рамках операции против боевиков ИГ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»
Мексика расплачивается с ФИФА: с кем сегодня сыграет сборная РФ
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: сборной России нужна победа над мексиканцами После двух туров у команды России в активе три очка, она на очко отстает от главных конкурентов из Мексики и Португалии
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь