Источник рассказал о планах Греции и США по военной базе на Крите

«Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций», — сказал собеседник агентства. По его словам, в Суде могла бы быть организована постоянная база американского спецназа — «морских котиков» (Navy SEAL). Сейчас в Суде постоянно проходят тренировки «котиков».

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.

Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный. «Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции», — сказал источник.

«Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию», — напомнил он и добавил, что американская авиация, базирующаяся в Инджирлике, могла бы быть переведена на Карпатос.

Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник. «Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено», — заявил он.

Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на авиабазе хранится ядерное оружие. В Инджирлике базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующих в воздушной операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Турция на фоне обострения отношений с США и Евросоюзом заявляла, что может отказать американским военным в доступе к авиабазе, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Демократическим союзом» (PYD) в рамках операции против боевиков ИГ.