Президент Киргизии предложил запустить авиарейсы из Казани до озера Иссык-Куль
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил запустить авиарейсы из Казани до озера
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил запустить авиарейсы из Казани до озера
По словам Атамбаева, для организации авиасообщения есть вся необходимая инфраструктура.
— Кыргызская авиакомпания запустила рейс «Бишкек — Казань — Бишкек». Надо, чтобы был и рейс «Казань —
В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республике необходимо усилить взаимодействие с Киргизией в экономическом плане, автомобилестроении, нефтехимии.
— Мы обсудили очень много вопросов, которые направлены на сближение наших народов. Так, мы считаем очень важным развитие популяции снежного барса, который как раз обитает в Кыргызстане. Мы в Татарстане будем создавать питомник по разведению снежных барсов, — добавил Минниханов.
Минниханов также в ходе встречи пригласил президента Киргизии в Казань на чемпионат мира по футболу в 2018 году.