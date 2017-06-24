Президент Киргизии предложил запустить авиарейсы из Казани до озера Иссык-Куль

По словам Атамбаева, для организации авиасообщения есть вся необходимая инфраструктура.

— Кыргызская авиакомпания запустила рейс «Бишкек — Казань — Бишкек». Надо, чтобы был и рейс «Казань — Иссык-Куль — Казань». Международный аэропорт на Иссык-Куле есть. Авиарейс нужно запустить уже в этом сезоне, хотя бы на летний период, — высказал предложение Атамбаев.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республике необходимо усилить взаимодействие с Киргизией в экономическом плане, автомобилестроении, нефтехимии.

— Мы обсудили очень много вопросов, которые направлены на сближение наших народов. Так, мы считаем очень важным развитие популяции снежного барса, который как раз обитает в Кыргызстане. Мы в Татарстане будем создавать питомник по разведению снежных барсов, — добавил Минниханов.

Минниханов также в ходе встречи пригласил президента Киргизии в Казань на чемпионат мира по футболу в 2018 году.