Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Пенсионерам перекроют движение накоплений
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
13:18 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Киргизии предложил запустить авиарейсы из Казани до озера Иссык-Куль

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил запустить авиарейсы из Казани до озера Иссык-Куль. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Казань, передает пресс-служба президента РТ.

По словам Атамбаева, для организации авиасообщения есть вся необходимая инфраструктура.

 — Кыргызская авиакомпания запустила рейс «Бишкек — Казань — Бишкек». Надо, чтобы был и рейс «Казань — Иссык-Куль — Казань». Международный аэропорт на Иссык-Куле есть. Авиарейс нужно запустить уже в этом сезоне, хотя бы на летний период, — высказал предложение Атамбаев.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республике необходимо усилить взаимодействие с Киргизией в экономическом плане, автомобилестроении, нефтехимии.

 — Мы обсудили очень много вопросов, которые направлены на сближение наших народов. Так, мы считаем очень важным развитие популяции снежного барса, который как раз обитает в Кыргызстане. Мы в Татарстане будем создавать питомник по разведению снежных барсов, — добавил Минниханов.

Минниханов также в ходе встречи пригласил президента Киргизии в Казань на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани сняли на видео, как девушка в едущей Mazda начала вилять попой из окна
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Мутко: Люди приходят с фотоаппаратом на стадион и ищут плохое
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь