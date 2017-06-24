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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов

ТОКИО, 24 июн — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии выразил протест Китаю в связи с появлением его кораблей в своих территориальных водах около спорных с КНР островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщила телекомпания NHK.

Источник: AP 2017

Утром в субботу четыре корабля береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии около спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и находились в них два часа, несмотря на призывы японской службы безопасности на море покинуть акваторию. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги передал протест своей страны через посольство Китая в Японии по телефону.

«Острова Сенкаку являются исконной территорией Японии. Вторжение в территориальные воды нарушает суверенитет Японии и совершенно неприемлемо», — приводит слова заявления телекомпания.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.

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