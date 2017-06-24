Мутко: Все надежды и ответственность Кубка конфедераций на Казани
(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Зампред Правительства России Виталий Мутко на
(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Зампред Правительства России Виталий Мутко на
«Казань никогда не подводила Россию и за последние годы стала спортивной столицей России, проводит крупнейшие мировые форумы. Здесь умеют организовывать и проводить события самого высокого уровня. Вся надежда и ответственность сегодня лежат на Казани», — подчеркнул он.
Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в