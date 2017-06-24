Мутко: Все надежды и ответственность Кубка конфедераций на Казани

«Казань никогда не подводила Россию и за последние годы стала спортивной столицей России, проводит крупнейшие мировые форумы. Здесь умеют организовывать и проводить события самого высокого уровня. Вся надежда и ответственность сегодня лежат на Казани», — подчеркнул он.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. 24 июня — встреча команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.