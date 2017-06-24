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13:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мутко: Все надежды и ответственность Кубка конфедераций на Казани

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Зампред Правительства России Виталий Мутко на пресс-конференции в медиацентре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани отметил спортивные заслуги столицы РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Казань никогда не подводила Россию и за последние годы стала спортивной столицей России, проводит крупнейшие мировые форумы. Здесь умеют организовывать и проводить события самого высокого уровня. Вся надежда и ответственность сегодня лежат на Казани», — подчеркнул он.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. 24 июня — встреча команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.

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